Magdeburg. - „Du hast 32 normale Spiele und dann spielst du zweimal gegen Magdeburg.“ Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok war am Sonnabend nach einem hoch intensiven Duell mit dem 1. FCM, das in einem leistungsgerechten 1:1(0:0)-Unentschieden mündete, erschöpft, ausgelaugt, aber zufrieden. Auch sein SCP hatte es soeben hinbekommen, nicht im Hexenkessel Avnet Arena zu verlieren. So, wie es bisher jeder Kontrahent in der laufenden Saison bei den Elbestädtern geschafft hatte. Die unsägliche Magdeburger Sieglosserie im eigenen Stadion wird auch über den Jahreswechsel hinaus Bestand haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.