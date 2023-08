Die erste Runde des DFB-Pokal läuft. Und am Montagabend greift auch der 1. FC Magdeburg ins Geschehen ein. Ab 18 Uhr spielen die Blau-Weißen bei Jahn Regensburg um den Einzug in die zweite Runde. Verfolgen Sie das Spiel hier live!

DFB-Pokal: Das Erstrundenspiel des FCM in Regensburg im Liveticker

Der FCM wird auch in Regensburg von zahlreichen Fans begleitet. Werden die über den Einzug in die 2. Rundee des DFB-Pokals jubeln dürfen?

Magdeburg/DUR – Jetzt wird es ernst für den FCM. Als eines der letzten Teams steigen die Magdeburger am Montagabend in den DFB-Pokal ein. In der ersten Runde geht es zu Drittligist Jahn Regensburg nach Bayern.

Überspringt die Titz-Elf die Hürde beim „Jahn“ oder ist die Reise schneller vorbei als geplant?

Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker bei Magdeburg Blau-Weiß!

