FCM-Chef Petermann erwartet „keinerlei Auflagen“ für Zweitliga-Lizenz

Magdeburg (dpa) - Der Aufsichtsratsvorsitzende des 1. FC Magdeburg erwartet für einen möglichen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga keine Lizenzprobleme. „Wir haben die Lizenzierungsunterlagen in den Gremien besprochen, entsprechend freigegeben“, sagte Lutz Petermann am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Magdeburg.

„Ich erwarte, was die finanzielle Seite betrifft, keinerlei Auflagen, keinerlei Auflagen. Das ist ein Riesenerfolg des FCM in den letzten Jahren.“ Kleinere Auflagen könnten höchstens im infrastrukturellen Bereich wie bei den Pressebedingungen erfolgen, erklärte Petermann.

Drittliga-Spitzenreiter Magdeburg steht vor der Rückkehr ins Unterhaus. Der Vorsprung auf Relegationsplatz drei beträgt acht Punkte trotz des 1:2 zuletzt bei Viktoria Berlin und insgesamt vier sieglosen Spielen nacheinander.