1. FC Magdeburg greift erneut in der Regionalliga zu

Magdeburg/dpa - Zweitligist 1. FC Magdeburg hat einen weiteren Neuzugang aus der Fußball-Regionalliga unter Vertrag genommen. Einen Tag nach der Verpflichtung von Verteidiger Belal Halbouni von Werder Bremen II vermeldete der Club am Donnerstag den Transfer von Daniel Elfadli.

Der Mittelfeldspieler war zuletzt beim VfR Aalen aktiv und ist auch in der Abwehr einsetzbar. Der 25-Jährige bestritt in der vergangenen Saison 28 Spiele in der vierten Liga.

„Daniel ist ein Spieler, der uns mit seiner Variabilität auf den zentralen defensiven Positionen aufgefallen ist. Er bringt einen Mix aus Spielstärke und Geschwindigkeit mit“, sagte Trainer Christian Titz. Zur Vertragsdauer machte der FCM wie üblich keine Angaben.