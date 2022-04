Baris Atik stellt beim 1. FC Magdeburg neuen Drittliga-Rekord auf

Magdeburg/sid - Am 33. Spieltag sorgte Baris Atik vom Spitzenreiter 1. FC Magdeburg für einen Scorer-Rekord in der 3. Fußball-Liga. Er löste mit seinen Punkten 36 und 37 den bisherigen Top-Scorer Sven Michel ab, der in der Saison 2017/18 auf 36 Torbeteiligungen in einer Spielzeit kam.

Atik hatte beim 4:2 (3:1) gegen Viktoria Köln das 4:1 (71.) erzielt, es war der 18. Treffer in dieser Saison. Hinzu kommen 19 Torvorlagen für den FCM-Offensivspieler. Der Spitzenreiter hat seine kleine Durststrecke beendet und steuert unvermindert in Richtung Zweitliga-Aufstieg.

Der FCM führt das Klassement mit 66 Punkten weiterhin souverän an. „Der Sieg ist natürlich wichtig für eine Mannschaft, weil wir auch im Glauben bleiben müssen“, sagte Trainer Christian Titz.

Verfolger 1. FC Kaiserslautern folgt schon sechs Punkte dahinter und hat ein Spiel mehr als der FCM ausgetragen. Am Freitagabend hatten die Pfälzer bei den stark abstiegsbedrohten Würzburger Kickers mit 2:1 (1:0) gewonnen. Magdeburg war zuletzt dreimal in Folge sieglos geblieben.

Dritter ist Eintracht Braunschweig (58), der beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 (1:0) gewann. Jannis Nikolaou (18.) traf für die Niedersachsen. Das Verfolgerduell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim begann wegen starken Schneefalls mit deutlicher Verspätung. Die Teams trennten sich torlos.