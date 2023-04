Magdeburg - Er zählt zu den mit wichtigsten Offensivspielern beim 1. FC Magdeburg – und er hat noch lange nicht genug. Jason Ceka verlängert sein Arbeitspapier bei den „Größten der Welt“.

"Mit den Fans macht es unglaublich viel Spaß hier zu spielen." Jason Ceka über seine Vertragsverlängerung

Ceka freue sich über die Vertragsverlängerung beim FCM. Auf der offiziellen FCM-Internetseite erzählt er: „In Magdeburg fühle ich mich enorm wohl, konnte mich seit meinem Wechsel zum Club super entwickeln und der Mannschaft auf dem Platz helfen. Das möchte ich auch in Zukunft fortsetzen und mit dem Verein weiterhin erfolgreich sein.“

Lesen Sie auch: FCM-Coach Christian Titz verlängert seinen Vertrag

Auch die beiden „Entdecker“ des in der Schalker Knappenschmiede ausgebildeten Dribblers zeigen sich glücklich über den Deal. FCM-Sportchef Otmar Schork: „Jason hat in den vergangenen beiden Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie man über den Zwischenschritt 3. Liga sehr rasch in der 2. Bundesliga ankommen kann."

Schork weiter: "Es ist eine logische Konsequenz, mit uns den weiteren Weg zu gehen. Er hat noch viel Potenzial. Insbesondere seine Stärken mit guten Offensivaktionen und einem präzisen Torabschluss tun unserem Spiel gut. Wir werden noch viel Freude an ihm haben.“

FCM-Cheftrainer Christian Titz zur Verlängerung von Ceka: „Es freut mich, dass wir unseren gemeinsamen Weg fortführen können. Jason ist ein junger Spieler, den wir vom FC Schalke 04 II geholt haben und der sich bei uns sehr gut entwickelt hat. Er ist ein Spieler, der seine offensiven Stärken enorm einbringt.“

Das ist Jason Ceka vom 1. FCM

Der 23-jährige Jason Ceka spielt seit Sommer 2021 für den FCM. In insgesamt 58 Ligaspielen schoss er 14 Tore und legte 15 Mal auf. In dieser Zweitligasaison dreht der Deutsch-Albaner vor allem mit Kollege Baris Atik im Sturm auf und dribbelt seinen Gegner buchstäblich Knoten in die Beine.

Einer der Hauptgründe für seine Entscheidung beim Verein zu bleiben, seien die Fans, so der Offensivspieler in einem Vereinsvideo: "Mit den Fans macht es unglaublich viel Spaß hier zu spielen."

Auch interessant: Baris Atik verlängert Vertrag beim 1. FC Magdeburg

Wie lange und für welche Liga Jason Ceka seinen Kontrakt verlängert hat, lässt der Verein – traditionell – nicht verlauten.