Am Sonnabend führt die Reise des 1. FC Magdeburg ins Frankenland. Zu Gast bei der SpVgg Greuther Fürth erwartet die Mannschaft von Christian Titz eine unangenehme Aufgabe, denn das „Kleeblatt“ ist unberechenbar.

Magdeburg/Fürth - Mit einer Serie von zuletzt drei Spielen ohne Niederlage gastiert der 1. FC Magdeburg am Sonnabend um 13 Uhr bei Greuther Fürth. Das "Kleeblatt" hingegen stand in den vergangenen Wochen vor allem für Inkonstanz. Die Volksstimme fasst das Hinspiel zusammen und zeigt die sportliche Lage des Konkurrenten auf.

FCM gegen Greuther Fürth: Das Hinspiel

Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison schlug die große Stunde des Cristiano Piccini. In der 38. Minute besorgte der Italiener, der ebenso wie Startelf-Debütant Herbert Bockborn erst wenige Tage zuvor verpflichtet worden war, die Führung für die Blau-Weißen. Zwar konnten die Franken schnell durch Damian Michalski egalisieren (42.), doch jubelte der FCM am Ende dennoch.

Mit einem Sonntagsschuss in den Winkel traf Moritz Kwarteng spät ins Magdeburger Glück (86.) und bescherte den ersten Heimsieg nach der Zweitliga-Rückkehr. Das „Kleeblatt“ hingegen rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab.

Greuther Fürth: Wie ist die sportliche Lage?

Seit dem Duell im September hat sich die Lage bei der Spielvereinigung einigermaßen beruhigt. Alexander Zorniger, der im Oktober für den erfolglosen Marc Schneider als Cheftrainer übernommen hatte, führte das „Kleeblatt“ aus der Abstiegszone. Im sicheren Hafen ist der Bundesliga-Absteiger aber noch lange nicht: Vier Zähler beträgt aktuell der Abstand auf den SSV Jahn Regensburg, der den Relegationsplatz belegt.

Ein Grund, warum sich die Fürther nicht weiter von der gefährlichen Zone distanzieren konnten, sind die wechselhaften Ergebnisse. Seit dem Rückrundenstart steht Führt bei bei zwei Siegen, einem Remis und vier Niederlagen. Das Kuriose: Pleiten und Punktgewinne wechselten sich von Spiel zu Spiel ab.

Kein gutes Omen für den FCM? Immerhin verlor die Zorniger-Elf zuletzt mit 1:2 beim FC St. Pauli. Soll die Fürther Serie weitergehen, muss gegen die Elbestädter also wieder Zählbares her. Das allerdings ohne Innenverteidiger Gideon Jung: Der 28-Jährige muss eine Rotsperre absitzen.