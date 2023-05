Der 1. FC Magdeburg spielt in der 2. Bundesliga am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg. Die wichtigsten Infos aus der Pressekonferenz am Donnerstag, kurz und kompakt.

Magdeburg - Am Freitag tritt der 1. FC Magdeburg zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg an. Ein heißes Duell wird erwartet. Die Franken würden „alles in die Waagschale werfen“ und „das Spiel unbedingt für sich entscheiden wollen“, sagt FCM-Cheftrainer auf der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag.

Der „Glubb“ steckt mitten im Abstiegskampf, muss zwingend punkten, um nicht unter den Strich zu rutschen. Der FCM kann derweil den Klassenerhalt perfekt machen, dafür braucht es nur ein Unentschieden. Titz darauf angesprochen erwidert, dass es für ihn ein Spieltag wie jeder andere sei. Man wolle die Punkte hier halten.

Einfach wird es trotzdem nicht gegen die Nürnberger. Der FCN sei laut Titz eine „Mannschaft, die gut durch das Mittelfeld kombiniert“ und kompakt in der Defensive verteidige. Dennoch: „Wir wollen aktiv sein“, ob mit und gegen den Ball.

FCM gegen FCN: Club-Duell ohne Dominik Reimann

Torjäger Moritz-Broni Kwarteng könnte am Freitag schon wieder auflaufen, er laborierte zuletzt an einer Magenschleimhautentzündung. Kwarteng konnte laut Titz bereits Mitte der Woche ins Training einsteigen.

Schwer wiegt der Ausfall von Dominik Reimann. Der FCM-Torwart hielt bärenstark gegen angriffslustige Heidenheimer, konnte seinen Kasten sauber halten. Er fällt gegen Nürnberg mit einer Schambeinentzündung aus. Titz sagt über seine Nummer 1 im Tor, dass er seiner Mannschaft einen sehr guten Rückhalt gebe, das sei unstrittig. Doch mit Tim Boss gebe es einen weiteren guten Torhüter. „Tim habe schon gezeigt, dass er fußballerisch eine hohe Qualität mit einbringt.“

Außerdem gegen Nürnberg ausfallen werden: Florian Kath, Belal Halbouni, Andreas Müller, Luc Castaignos, Julian Rieckmann, Maximilian Franzke und Connor Krempicki.

Für die Partie verkauft worden sind 25.800 Tickets, 2.300 davon gingen nach Nürnberg.