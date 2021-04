2:2 in Braunschweig 2:2 in Braunschweig: Neun Magdeburger zeigen Moral und retten einen Punkt

Braunschweig - Drittligist 1. FC Magdeburg ist mit einer glücklichen Punkteteilung in die Rückrunde gestartet. In einer rasanten Partie bei Eintracht Braunschweig erkämpfte der Zweitliga-Absteiger vor 23 100 Zuschauern im Eintracht-Stadion ein 2:2 (0:0). Marc Pfitzner(49.) und Benjamin Kessel (70.) hatten die Eintracht jeweils in Führung, Christian Beck (50.) und Björn Rother (72.) umgehend ...