1. FC Magdeburg: Testspiel gegen Union Berlin als Highlight der Vorbereitung

Magdeburg/dpa - Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg startet an diesem Donnerstag in die Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison.

Wie der Club am Dienstag bekannt gab, stehen zunächst Fitness- und Gesundheitstests auf dem Programm, ehe am Samstag das erste öffentliche Training auf dem Rasen hinter der MDCC-Arena ausgeschrieben ist.

Während der Vorbereitung auf den Saisonstart am 15. Juli bestreitet der FCM sechs Testspiele. Höhepunkt ist die Partie gegen den Erstligisten 1. FC Union Berlin am 2. Juli um 16.30 Uhr in der MDCC-Arena.

Sommerfahrplan 2020: 1. FC Magdeburg sucht noch Testspielgegner

Als weitere Testspielgegner wurden bereits für den 18. Juni, ab 15 Uhr der FSV Grün-Weiß Ilsenburg und für den 22. Juni der BSV Rehden verpflichtet. Weitere Spieltermine, noch ohne Gegner, sind der 25. Juni, der 30. Juni sowie der 9. Juli.

Zudem steht vom 19. bis 25. Juni das Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf auf dem Programm. Hier gibt es den kompletten Sommerfahrplan des 1. FC Magdeburg.