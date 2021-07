1. FC Magdeburg: Saisonstart in Christian Titz' Heimat ohne vier Profis

Volle Konzentration auf das Sportliche: Trainer Christian Titz starte am Samstag mit dem FCM in die Drittliga-Saison.

Magdeburg/dpa/MZ - Für Christian Titz ist die Auftaktpartie am Samstag (14 Uhr live bei Magenta Sport) beim SV Waldhof Mannheim eine Reise in die Vergangenheit. Der Trainer des 1. FC Magdeburg wurde in Mannheim geboren.

„Ich habe weiterhin eine enge Verbindung dorthin. Ich werde meine Familie, Freunde und Bekannte wiedersehen. Darauf freue ich mich“, sagte Titz.

Im Fokus steht für den 50-Jährigen aber die sportliche Aufgabe: „Es wird ein interessantes und schwieriges Auftaktspiel. Waldhof hat nach wie vor eine spielstarke Mannschaft und mit Marc Schnatterer einen Akteur dazugeholt, der sie bei Standardsituationen noch stärker macht.“

Vier Spieler stehen Titz nicht zur Verfügung. Sebastian Jakubiak laboriert weiterhin an seinem Achillessehnenriss und wird noch für längere Zeit ausfallen. Außerdem fehlen Florian Kath (Achillessehnenreizung), Nico Granatowski (Kapselverletzung) und Neuzugang Tim Sechelmann (Muskelfaserriss).