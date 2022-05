1. FC Magdeburg empfängt Europa-League-Sieger im DFB-Pokal

Magdeburg/dpa - Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat in der ersten Runde des DFB-Pokals ein Mega-Los gezogen. Der Drittligameister bekommt es mit Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt zu tun. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Der FC Einheit Wernigerode trifft am 29. Juli bis 1. August auf den SC Paderborn.

„Eintracht Frankfurt ist ein Super-Los. Wir haben mit den attraktivsten und schwierigsten Gegner bekommen. Wir freuen uns darauf, den Europa-League-Sieger zu empfangen. Das wird eine große Herausforderung“, sagte FCM-Sportchef Otmar Schork, während Cheftrainer Christian Titz betonte: „Sie haben europaweit unter Beweis gestellt, über wie viel Qualität sie verfügen. Wir haben aber ein Heimspiel und wollen mit unseren Fans im Rücken ein gutes Spiel bestreiten.“

Die zweite Hauptrunde folgt im Oktober, die weiteren Runden dann im kommenden Jahr. Das Finale in Berlin ist für den 3. Juni geplant.