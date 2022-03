"The North Sea"

Die härtesten Männer im Ölgeschäft arbeiten auf den Bohrinseln der Nordsee. Aber auch sie sind hilflos, wenn der Meeresboden einbricht. Zwischen einstürzenden Fördertürmen und brennendem Öl kommt kein Schiff mehr durch die tobenden Wellen, nur die U-Boot-Ingenieurin Sofia stellt sich Feuer und Wasser entgegen. Um ihren Kollegen zu retten, muss sie die geballte Gewalt der Natur unterlaufen.



Nach THE WAVE und THE QUAKE kommt jetzt THE NORTH SEA: Packende Survival-Action mit spektakulären Special Effects und einer spannenden Geschichte, die ein alarmierend reales Öko-Desaster auf den isolierten Ölbohrinseln der Nordsee zeigt.