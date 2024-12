Halle (Saale)/Magdeburg. – Die Schlosskirche in Wittenberg, das Schloss Luisium in Dessau-Roßlau, die Stabkirche in Stiege sowie die Schlösser Hundisburg im Landkreis Börde und Kunrau im Altmarkkreis Salzwedel sind die prämierten Motive des Wettbewerbs „Bildschönes Sachsen-Anhalt“.

Im Sommer hatten die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme ihre Leserinnen und Leser aufgerufen, ihre Lieblingsmotive aus Sachsen-Anhalt – von Arendsee bis Zeitz, von Wernigerode bis Wittenberg – einzureichen. Die Resonanz war überwältigend.

„Wir hatten bei der Planung mit etwa 300 Einsendungen gerechnet. Optimisten spekulierten sogar auf 500. Am Ende sind 1.844 Fotos eingingen: Das hat uns umgehauen“, erklärt Lars Preuß, der die Briefdienste biberpost und MZZ koordiniert.

„Daher hat es auch etwas länger gedauert, bis die Jury ihre Entscheidung treffen konnte, denn die Einsendungen waren nicht nur zahlreich, sondern auch qualitativ sehr hochwertig. Die Auswahl fiel uns wirklich schwer. Wir haben wirklich neue tolle Markenmotive“, so Preuß weiter.

Planung für 2025

Aufgrund des großen Erfolgs gibt es bereits Überlegungen, die Aktion im Jahr 2025 fortzusetzen.

Doch nun zu den diesjährigen Siegern: Neben der Jury hatten auch die Leserinnen und Leser die Möglichkeit, für ihre Favoriten abzustimmen. „Es gingen mehrere zehntausend Stimmen bei uns ein, und die Nutzer haben wirklich einen ausgezeichneten Geschmack bewiesen“, so Stefan B. Westphal, der die Abstimmung betreute.

„Wir haben eine Rangfolge der Leserstimmen erstellt: Das Bild mit den meisten Stimmen erhielt, entsprechend der Teilnehmerzahl, 1.844 Punkte, der zweite Platz 1.843 und so weiter. Genau so haben wir es auch bei der Jury gemacht. Am Ende wurden die beiden Wertungen addiert, und so ergaben sich die Gewinner.“

Das erhalten die Gewinner

In diesem Jahr gehen die Glückwünsche an Torsten Heller aus Bad Düben, René Schaper aus Samswegen, Ditmar Neumann und Cosima Pilz aus Aken sowie Heike Mäusner aus Klötze, OT Kunrau.

Die Gewinner erhalten einen Ausdrucks ihres Motivs, einen Reiseführer zur Erkundung weiterer Ziele in Sachsen-Anhalt und natürlich ein Briefmarkenheft mit ihren Motiven. Das Briefmarkenheft ist bei allen Servicestellen der Biberpost bzw. MZZ sowie unter shop.sent24.de erhältlich.

Das sind die Gewinnermotive (alphabetisch nach Ort)

Das Schloss Luisium in Dessau-Roßlau, eingefangen in seiner vollen historischen Pracht. (Foto: Ditmar Neumann)

Das Schloss Hundisburg in Haldensleben ist ein beeindruckendes Zeugnis barocker Baukunst. (Foto: René Schaper)

Das Schloss Kunrau in Klötze, das mit seiner zeitlosen Eleganz begeistert. (Foto: Heike Mäusner)

Die Stabkirche in Stiege fasziniert mit ihrer einzigartigen Architektur und historischem Charme. (Foto: Cosima Pilz)