„Bibi & Tina - Einfach anders“

In die vertraute Welt der jungen Hexe Bibi Blocksberg (Katharina Hirschberg) und ihrer besten Freundin Tina (Harriet Herbig-Matten) brechen fremdartige Menschen und Mächte ein. Mit Disturber (Emilia Nöth), Silence (Leander Lesotho) und Spooky (Pauletta Pollmann) aus dem Internat ‚Alles anders‘ gibt es drei neue Gäste auf dem Martinshof, die nicht in das ländliche Idyll zu passen scheinen. Gleichzeitig tritt ein anarchischer Hochstapler auf den Plan, der Graf Falko (Holger Stockhaus) und Tinas Freund Alexander (Benjamin Weygand) aus ihrem angestammten Schloss vertreibt. Sogar der Himmel fällt den Beteiligten beinah auf den Kopf: Aus dem All landen ein Meteoritenschauer und ein Alien-Raumfahrer in der Umgebung. In den Irrungen und Wirrungen, die daraus entstehen, lernen Bibi, Tina und ihre Freunde, mit ganz andersartigen Charakteren und deren Schicksalen zurechtzukommen und bekommen eine neue Sicht auf die Vielfalt des Lebens.

