Jeden Tag eine neue Portion unnützes, spannendes und überraschendes Wissen: Dieser Kalender bringt die beliebte Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ direkt an den Schreibtisch oder in die Küche. Mit originellen Fragen und verblüffenden Antworten sorgt er für tägliche Aha-Momente und kleine Gesprächsanlässe.

Die Mischung reicht von kuriosen Alltagsfragen bis zu verblüffenden Fakten aus Wissenschaft, Geschichte oder Natur – stets gewürzt mit Humor. Praktisch ist die handliche Größe im Querformat, die sich sowohl zum Aufstellen als auch zum Aufhängen eignet. Leserinnen und Leser loben vor allem den Unterhaltungswert: „Täglicher Rätselspaß, über den man oft noch am Abend spricht“ oder „Genau das Richtige für alle, die neugierig bleiben wollen“.

Der Kalender „Wer weiß denn sowas? – Tagesabreißkalender 2026“ von Heye ist zum Preis von 16,99 Euro unter der ISBN 978-3-7564-1161-0 im Heye Kalenderverlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Wissen" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

