Im dritten Band der Sabine Yao‑Reihe führt Prof. Dr. Michael Tsokos seine rechtsmedizinische Protagonistin in ein makaber‑faszinierendes Szenario: Über Berlin verteilt werden Leichenteile gefunden, und das BKA‑Team um Yao jagt einen unberechenbaren „Pferderipper“, dessen Grausamkeit schon bald Furcht vor einer Eskalation weckt. Gleichzeitig entwickelt ein Täter online tödliche Fantasien – ein erschreckendes Zusammenspiel aus Realverbrechen und digitaler Abgründe. Tsokos verbindet authentische forensische Expertise mit packendem Psycho‑Thriller‑Plot und gibt tiefe Einblicke in Sektionen, Spurenanalyse und die Ermittlungsarbeit des BKA‑Spezialteams, inklusive Profiler Milan Hasanović. Das Buch richtet sich an alle Fans gehaltvoller Crime‑Spannung, die Wert auf präzise Fachdetails und intensive psychologische Dramatik legen.

Das Buch „Mit kalter Hand – Ein Rechtsmedizin‑Thriller“ von Prof. Dr. Michael Tsokos ist zum Preis von 16,99 Euro unter ISBN 978‑3‑426‑56095‑2 im Knaur Taschenbuch (Droemer Knaur) erschienen.

