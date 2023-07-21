„Meyers Neuer Weltatlas – Unser Planet in Karten, Fakten und Bildern“

Der neue Atlas im edlen Schmuckschuber repräsentiert den aktuellen Stand der Kartografie: mit über 150 hochwertigen Reliefkarten im Maßstab von 1 : 1 Mio. bis 1 : 6 Mio., ergänzt durch ein umfassendes Länderlexikon, Satellitenaufnahmen sowie zahlreiche Informationen zu UNESCO‑Welterbestätten und Nationalparks. Ein besonderer thematischer Teil widmet sich der Erde als Planet und Lebensraum – ideal für Neugierige, die sowohl Geografie als auch Umwelt verstehen wollen. Auf einer großzügigen Gebunden-Variante (35,5 × 27,4 cm) wird das Buch zum visuellen Erlebnis: übersichtlich, präzise und hochwertig gestaltet. Die optisch ansprechenden Satellitenbilder, kombiniert mit analogen Karten, laden ein zur virtuellen Weltreise. Angesichts vieler Daten ist er nicht nur Klassenzimmer-tauglich, sondern auch ein eindrucksvolles Referenzwerk für Zuhause, Schule oder Büro.

Das Buch „Meyers Neuer Weltatlas – Unser Planet in Karten, Fakten und Bildern“ kostet 79 Euro im Hardcover‑Schmuckschuber und ist unter ISBN 978‑3‑411‑74042‑0 im Duden‑Imprint des Cornelsen Verlags erschienen.

Unter dem Kennwort „Weltatlas" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Lösung/Kennwort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Geburtsdatum Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, Geburtsdatum sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 30. November 2025.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.