In diesem humorvollen und lehrreichen Hardcover entführt die Duden‑Redaktion Sprachliebhaber auf eine Reise durch 135 ausgewählte Kuriositäten der deutschen Sprache – von Dialekten über Wortschatzrekorde bis hin zu überraschenden Lehnwörtern. Das Buch beantwortet Fragen wie: Welcher Buchstabe kommt am häufigsten vor? Welches Wort hat die meisten Bedeutungen? Und was bedeutet eigentlich „Schorn“ in Schornstein? Auf 144 Seiten im handlichen 18×12 cm‑Format kombiniert es kompaktes Sprachwissen mit unterhaltsamen Fakten und farbenfroher Gestaltung – ideal zum Durchblättern und Staunen. Das Sprach‑Infotainment‑Werk eignet sich perfekt als Geschenk oder Mitbringsel für alle, die Deutsch nicht nur sprechen, sondern verstehen und feiern möchten.

Das Buch „Kleines Kuriositätenkabinett der deutschen Sprache“ von der Duden‑Redaktion ist zum Preis von 14 Euro unter ISBN 978‑3‑411‑71780‑4 im Duden Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Kuriositätenkabinett" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

