„In der Weihnachtshöhle ist noch Platz“ von Katharina Mauder, illustriert von Nikolai Renger

Der grummelige Bär Mattes hasst Weihnachten – doch als ein Schneesturm das Fest zu gefährden droht, klopfen nach und nach Waldbewohner an seine Höhle und suchen Zuflucht. Die Höhle wird enger, der Wunsch zu helfen wächst – und plötzlich spürt selbst der mürrischste Bär etwas Besonderes im Winterabend: Mit Wärme und Gemeinschaft kann das Weihnachtsfest doch gedeihen. Das Bilderbuch für Kinder ab etwa 3 Jahren erzählt in klarer Sprache und mit liebevoller Bildsprache von Freundschaft, Rücksichtnahme und dem Zauber, den Zusammenhalt bringen kann. Die Illustrationen von Nikolai Renger sind farbenfroh, detailreich und laden kleine Leserinnen und Leser zum Entdecken und Staunen ein – perfekt zum gemeinsamen Vorlesen in der Adventszeit.

Das Bilderbuch „In der Weihnachtshöhle ist noch Platz“ von Katharina Mauder und Nikolai Renger ist zum Preis von 10 Euro unter der ISBN 978-3-480-23943-6 im Thienemann-Esslinger Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Weihnachtshöhle" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

