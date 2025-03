Friedrich Merz ist eine der prägendsten Figuren der deutschen Politiklandschaft. Nach seinem beispiellosen Wechsel von der politischen Bühne in die Wirtschaft und zurück steht er nun im politischen Rampenlicht. Mit konservativen Werten, wirtschaftlicher Expertise und dem Wunsch nach Erneuerung tritt er an, um die politische Zukunft Deutschlands maßgeblich mitzugestalten. Doch wer ist der Mann, der als Gegenentwurf zu Angela Merkel gilt und welche Visionen verfolgt er? In dieser aktuellen Biografie liefert Volker Resing, ein ausgewiesener Kenner der CDU und ihres Führungspersonals, spannende Einblicke in den Werdegang von Friedrich Merz: von seinen ersten politischen Schritten über seine Zeit in der Wirtschaft bis zu seinem ehrgeizigen Comeback. Basierend auf exklusiven Hintergrundgesprächen – auch mit Merz selbst – zeichnet der Autor ein fundiertes und lebendiges Porträt dieses außergewöhnlichen Politikers. Ein unverzichtbares Werk für alle, die die Person Friedrich Merz und seine politischen Ziele besser verstehen möchten.

Das Buch Friedrich Merz – Sein Weg zur Macht von Volker Resing ist unter ISBN 978-3-451-07241-3 zum Preis von 22,00 Euro als gebundene Ausgabe im Verlag Herder erschienen.

Volker Resing ist ein deutscher Journalist und Publizist. Er war Chefredakteur der "Herder Korrespondenz" und ist seit 2022 Ressortleiter "Berliner Republik" beim Magazin "Cicero". Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem tiefen Einblick in die deutsche Politiklandschaft hat er bereits mehrere Bücher veröffentlicht, darunter Biografien über Angela Merkel und Werner Remmers.

Unter dem Kennwort „MERZ“ können Sie hier ein Exemplar gewinnen: