Deutschland entdecken – kindgerecht und richtig bunt: Dieses Lexikon führt Vorschul- und Grundschulkinder alphabetisch durchs Land und beantwortet typische Neugierfragen („Wo entspringt der Rhein?“, „Warum sagt man hier so und dort anders?“). Über 350 Einträge, Karten und extra gestaltete Entdeckerseiten in großer Schrift erleichtern das selbstständige Lesen – gleichzeitig eignet sich das Buch prima zum gemeinsamen Stöbern und Vorlesen. Das beiliegende Deutschland-Poster macht das Ganze noch greifbarer und lädt dazu ein, Orte, Regionen und Besonderheiten direkt visuell zu erkunden.

Das Buch „Deutschland – Das Duden Kinderlexikon“ ist zum Preis von 22 Euro unter der ISBN 978-3-411-73034-6 im Verlag Cornelsen erschienen.

