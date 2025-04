Manchmal erscheint das Leben wie eine Aneinanderreihung von Herausforderungen, die schwer zu meistern sind. Doch oft liegt die Lösung nicht darin, sich selbst zu verändern, sondern in der richtigen Umgebung. Dieses Buch erzählt von einer Begegnung, die zu einem Perspektivwechsel führt. Der Autor beschreibt, wie er einen Pinguin zunächst für eine Fehlkonstruktion hält: unbeholfen an Land, mit einem dicken Bauch und ohne sichtbare Knie. Doch im Wasser zeigt das Tier sein wahres Potenzial und bewegt sich mit Eleganz und Geschwindigkeit. Diese Erkenntnis überträgt sich auf die Frage, ob Glück und Erfolg nicht vielmehr davon abhängen, sich in das richtige Umfeld zu begeben, anstatt gegen die eigenen Eigenschaften anzukämpfen. Ergänzt wird die Erzählung durch atemberaubende Fotografien des preisgekrönten Naturfotografen Stefan Christmann. Das Buch lädt dazu ein, die eigene Umgebung zu reflektieren und herauszufinden, wo die eigenen Stärken am besten zur Geltung kommen.

Das Buch Der Pinguin, der fliegen lernte von Eckart von Hirschhausen ist unter ISBN 978-3-423-28452-3 zum Preis von 18 Euro bei der dtv Verlagsgesellschaft erschienen.

