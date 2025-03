Blutwerte liefern essenzielle Informationen über den Gesundheitszustand und können Hinweise auf Ursachen von Energielosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten oder Gewichtsproblemen geben. In diesem Buch zeigt der funktionelle Mediziner Thiemo Osterhaus, wie man Blutwerte richtig analysiert und nutzt, um die eigene Gesundheit zu optimieren. Er erklärt, wie Defizite an Omega-3, Eisen, Vitamin D, Folsäure, Magnesium und anderen Nährstoffen entstehen, welche Auswirkungen sie auf den Körper haben und wie man sie durch gezielte Nahrungsergänzung und Lebensstiländerungen ausgleichen kann. Individuelle Therapiepläne unterstützen bei spezifischen Beschwerden oder Gesundheitszielen, sei es zur Steigerung der Energie, Gewichtsreduktion, Regulierung des Zyklus oder Verbesserung der sportlichen Leistung. Ein praxisnaher Ratgeber für alle, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen möchten.

Das Buch „Der Blutwerte-Code“ von Thiemo Osterhaus ist unter ISBN 978-3-7423-2400-9 zum Preis von 22 Euro im riva Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Blut“ können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

