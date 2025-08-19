"Clown in a Cornfield" – Der Horror lauert im Maisfeld! Gewinne jetzt die DVD!

CLOWN IN A CORNFIELD

Horror der alten Schule mit überraschenden und

witzigen Twists im Retro-Slasher-Stil



Ab 21. August 2025 auf DVD & Blu-ray Die digitale Kaufversion wird ab dem 07. August 2025 erhältlich sein

Willkommen in Kettle Springs.

Quinn (Katie Douglas) ist gerade mit ihrem Vater (Aaron Abrams) in die beschauliche Kleinstadt gezogen und hofft auf einen Neuanfang. Doch stattdessen finden sie eine zerrüttete Gemeinde vor, die sich nach dem Brand der Baypen Corn Syrup Factory in einer schwierigen Phase befindet. Während die Bewohner untereinander streiten und die Spannungen zunehmen, taucht eine finstere, grinsende Gestalt aus den Maisfeldern auf, um Kettle Springs von seiner Last zu befreien. Es ist Clown Frendo, das Maskottchen der Stadt, der es auf die verdorbene Jugend abgesehen hat … ein mörderischer Albtraum beginnt.

In der ruhigen Idylle einer verschlafenen Kleinstadt regt sich das Böse, als der berüchtigte Clown Frendo seine blutige Jagd auf ahnungslose Jugendliche eröffnet. CLOWN IN A CORNFIELD bietet Horror der alten Schule mit überraschenden und witzigen Twists im Retro-Slasher-Stil. Produziert wurde der Film von den Machern von SMILE. Regisseur ist Eli Craig u.a. bekannt von TUCKER & DALE VS. EVIL.

Darsteller*innen: Katie Douglas, Carson MacCormac, Aaron Abrams, Vincent Muller, Kevin Durand, Will Sasso

Regie: Eli Craig

