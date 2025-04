BABYGIRL

Romy Miller (Nicole Kidman) ist Gründerin und CEO eines Unternehmens, das gerade an der Börse durchstartet. Privat ist sie glücklich verheiratet mit einem renommierten Theaterregisseur (Antonio Banderas) und Mutter zweier Töchter. Unter den neuen Praktikanten in Romys Firma ist auch Samuel (Harris Dickinson), der sich selbstbewusst über alle Regeln hinwegsetzt, Romys Dominanz herausfordert und unterdrückte Leidenschaften in ihr entfacht. Sie beginnen eine Affäre, die bald alle Grenzen sprengt. Romy kann nicht mehr zurück, verliert zunehmend die Kontrolle und setzt damit alles aufs Spiel.



Die niederländische Regisseurin Halina Reijn inszeniert nach "Instinct" und "Bodies Bodies Bodies" mit dem erotischen Psychothriller BABYGIRL erneut einen intensiven Film über gesellschaftliche Tabus, Machtspiele und Kontrollverlust, der mit alten Verhaltensmustern und Regeln aufräumt. Reijn, die auch das Drehbuch schrieb, beeindruckt mit einer genauen Figurenzeichnung und einem feinen Gespür für Details und schafft es immer wieder, auch mit der Erwartungshaltung der Zuschauer*innen zu spielen. In der Titelrolle stellt Nicole Kidman ("Bombshell", "Big Little Lies“) einmal mehr ihre außergewöhnliche Schauspielkunst unter Beweis. An ihrer Seite brillieren Antonio Banderas ("Der Beste Film aller Zeiten", "Leid und Herrlichkeit") als ihr Ehemann Jacob und Harris Dickinson ("Triangle of Sadness", "A Murder at the End of the World“) als unverschämt souveräner Praktikant Samuel.

Darsteller:

Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde

Regie & Drehbuch:

Halina Reijn

