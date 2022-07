The Last Son - Dead or Alive?

Im späten 19. Jahrhundert zieht der mörderische Gesetzlose Isaac LeMay (Sam Worthington (Avatar)) durch die weiten Ebenen des Westens,

treibt es mit Huren und zeugt Kinder im ganzen Land, ohne einen Gedanken an die Folgen zu verschwenden. Er schließt sich der Armee an, um den Indianerstamm der Cheyenne zu vertreiben. Für seine Gräueltaten belegt der Häuptling der Cheyenne, White Thunder, ihn mit einem Fluch – er soll von einem seiner Nachkommen getötet werden (u. a. Colson Baker aka Machine Gun Kelly). Getrieben von dem Fluch sucht er nach seiner Blutlinie, die durch ein erbliches Muttermal zu erkennen ist, um all seine Nachkommen auszulöschen, bevor sie ihn töten können.

Den Film gibt’s seit 2. Juni im Handel