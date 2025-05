5 x 2 Karten für die Veranstaltung „House of Banksy Leipzig - 30.05.2025 – 26.10.2025 - Grimmaische Straße 10 (Ehem. Esprit Store)

„House of Banksy Leipzig“: Die neue Pop-Up-Ausstellung über den Street-Art-Superstar!

30.05.- 26.10., Ehem. Esprit Store, Grimmaische Str. 10, Leipzig

Die Macher der Erfolgsausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“, die 2022 im Kunstkraftwerk die Besucher in ihren Bann zog und die sich inzwischen mit weltweit rund 3 Mio. Besuchern zur publikumsstärksten und damit erfolgreichsten Schau über den Street-Art-Superstar weltweit etabliert hat, sind zurück in Leipzig! Und das ab 30. Mai 2025 mit der neuen Pop-Up-Ausstellung „House of Banksy Leipzig – An Unauthorized Exhibition"! In der Grimmaischen Straße 10 (Ehem. Esprit Store), inmitten der Leipziger City, wird auf einer Fläche von 1.500 Quadratmeter eine noch nie dagewesene Präsentation von über 150 Motiven des gefeierten Künstlers gezeigt. Damit ist die Werkschau, die an den ersten beiden Stationen in München und Hamburg bereits rund 300.000 Besucher angezogen hat, die zurzeit wohl umfangreichste und gefragteste Ausstellung über den Streetart-Superstar im europäischen Raum und hebt sich deutlich von allen bisher gezeigten Banksy-Präsentationen ab.

„Wir freuen uns sehr, dass mit ‚House of Banksy‘ eine publikumswirksame Ausstellung in die Leipziger Innenstadt kommt. Das Format ist ein großer Zugewinn und attraktiver Anlass, unsere City zu besuchen. Gleichzeitig steht es exemplarisch für eine gelungene kreative Zwischennutzung zentraler Flächen“, so Robin Spanke, Citymanager bei Leipzig Tourismus und Marketing.

Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wie Leinwand, Fine Art Papier, Holz, Aluminium, Gips, Beton und Backstein wurden eigens für diese Ausstellung reproduziert und zusammengetragen. In einem aufwändigen und einzigartigen Setting offenbart sich den Besuchern ein umfassender Einblick in das Gesamtwerk des Ausnahmekünstlers. Diese Hommage und die dort gezeigten Bildinstallationen sind aufgrund seines anonymen Status nicht vom Künstler selbst autorisiert. Etwa 80% aller ausgestellten Graffitis und Werkmotive sind mittlerweile im Original kaum oder gar nicht mehr zugänglich. Sie wurden entfernt, abgerissen, zerstört, übersprüht oder aus den Wänden gerissen und anschließend für teures Geld versteigert. Einige davon, insbesondere seine Serigrafien, befinden sich heute in Privatbesitz oder im Besitz von Kunsthändlern.

Die nicht weniger eindrucksvollen Reproduktionen, die von einem international renommierten Team von Graffiti-Artists eigens für jede Ausstellung live vor Ort hergestellt und gesprüht werden, lassen den Betrachter auf den Spuren Banksys wandern und machen seine Kunst auf eine noch nie dagewesene Weise und aus nächster Nähe nachvollziehbar und erlebbar. „Wir wollen so die Werke und vor allem die Message hinter jeder seiner Aktionen und Arbeiten der Öffentlichkeit wieder zugänglich machen.

Unter dem Kennwort "House of Banksy" mitmachen und gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Lösung/Kennwort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.



Teilnahmeberechtigung:

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten:

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das oben stehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Kennwort, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

5 x 2 Karten für die Veranstaltung „House of Banksy Leipzig - 30.05.2025 – 26.10.2025 - Grimmaische Straße 10 (Ehem. Esprit Store)

Teilnahmeschluss ist der 20.06.2025



Gewinnerermittlung:

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung:

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.

Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner:

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.