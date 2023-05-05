5 x 2 Karten für die Veranstaltung "Harry Potter": Die Ausstellung vom 17.02.2026 – 03.05.2026 im Erlwein Forum | Messering 8 | 01067 DRESDEN

Foto: Veranstalter

Bis 3 Mai im Erlwein Forum, Ostra-Areal, Messering 8a, 01067 Dresden

Harry Potter™: Die Ausstellung ist ab sofort offiziell in Dresden eröffnet. Im Erlwein Forum Dresden steht die magische Welt von Harry Potter allen offen – Hexen, Zauberern und Muggeln gleichermaßen. Die fesselnde Ausstellung, die bereits Millionen Menschen weltweit begeistert hat, ist nun täglich geöffnet.

Die aufwendig gestaltete „Hinter den Kulissen“-Erlebniswelt verzaubert mit kraftvollem Storytelling und innovativer, interaktiver Technologie. Gezeigt werden beliebte Szenen und Momente aus den Harry Potter- und Phantastische Tierwesen-Filmen sowie aus der mit dem Tony® Award ausgezeichneten Broadway-Produktion Harry Potter and the Cursed Child.

Warner Bros. Discovery Global Experiences, Imagine Exhibitions und Eventim Live freuen sich, diese außergewöhnliche Ausstellung nach Dresden zu bringen. Gäste erleben eindrucksvoll inszenierte Kulissen, die unvergessliche Augenblicke aus über zwei Jahrzehnten Magie würdigen. Originalkostüme, authentische Requisiten und immersive Raumwelten ermöglichen eine persönliche Reise durch eine inspirierende, innovative und wahrhaft zauberhafte Ausstellung.

„Wir freuen uns sehr, nach Deutschland zurückzukehren. Nach der erfolgreichen Station in München im Jahr 2023 sind wir begeistert, nun auch in Dresden zu eröffnen. Es erfüllt mich mit großer Freude, dass damit noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, diese Ausstellung zu erleben“, erklärt Tom Zaller, Präsident und CEO von Imagine. „Es ist mir eine Ehre und ein großes Anliegen, die Ausstellung in dieser außergewöhnlichen Stadt zu präsentieren und die Faszination mit Dresdnerinnen und Dresdnern sowie mit Besuchern aus aller Welt zu teilen. Aufgrund der hohen Nachfrage empfiehlt es sich, Tickets frühzeitig zu sichern.“

Harry Potter: Die Ausstellung nimmt Besucher jeden Alters mit auf eine außergewöhnliche Reise durch die erweiterte Welt von Harry Potter und feiert einige der ikonischsten Momente aus den beliebten Harry Potter- und Phantastische Tierwesen-Filmen. Gleich zu Beginn erhält jeder Gast ein Ausstellungsarmband für ein individuelles Erlebnis. Von der Wahl des eigenen Hogwarts-Hauses (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin) über die Auswahl des passenden Zauberstabs bis hin zum eigenen Patronus können Besucher ihre ganz persönlichen, magischen Momente erschaffen und an jeder interaktiven Station Punkte für ihr Haus sammeln.

Die Besucher tauchen tief in die Welt von Harry Potter ein: Von der Halle der bewegten Porträts über die berühmte Szene in der Großen Halle mit schwebenden Kerzen bis hin zu den Hogwarts-Klassenzimmern, die mit authentischen Requisiten und Kostümen ausgestattet sind. Hagrids Hütte mit überdimensionalem Stuhl eignet sich perfekt für Fotos, ebenso wie der „Schrank unter der Treppe“ aus Harrys Kindheit. Darüber hinaus werden Vignetten aus Phantastische Tierwesen und Kostüme aus der Tony®-gekrönten Broadway-Produktion Harry Potter and the Cursed Child gezeigt. Dieses Rundum-Erlebnis macht die Ausstellung zur umfassendsten Wanderausstellung, die sich mit dem erweiterten Harry Potter-Universum beschäftigt – ideal sowohl für langjährige Fans als auch für alle, die gerade erst in die Magie von Harry Potter eintauchen.

Im angeschlossenen Shop steht eine exklusive Auswahl an Ausstellung-Merchandise bereit: Kleidung, Schmuck, süße Leckereien wie Schokofrösche oder Butterbier in Flaschen sowie besondere Artikel, die es in keiner anderen Harry-Potter-Erlebniswelt gibt.

Öffnungszeiten:

MO / DI / MI: 10 – 18 Uhr DO / FR / SA: 10 – 20 Uhr SO & Feiertage: 09 – 18 Uhr

Tickets & Infos: www.harrypotterexhibition.com

Unter dem Kennwort "Harry Potter" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg



Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das obenstehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Kennwort, Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 5 x 2 Karten für die Veranstaltung Harry Potter™: Die Ausstellung vom 17.02.2026 – 03.05.2026 im Erlwein Forum | Messering 8 | 01067 DRESDEN.

Teilnahmeschluss ist der 20.03.2026 12:00 Uhr



Gewinnerermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt. Der Tag des Besuches der Messe ist anschließend frei wählbar (innerhalb des Messezeitraums).

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.



Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.



Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.