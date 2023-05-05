2 x 2 Karten für die Veranstaltung SILLY mit Julia Neigel - elektroAKUSTIK - Open Air Tour 2026 - Samstag, 05.09.2026 | 20:00 Uhr - THALE / HARZ | Harzer Bergtheater Thale

Foto: Veranstalter

SILLY 2025 – Mit Rückenwind in Richtung 50-jähriges Bandjubiläum

Die Band SILLY hat in ihrer inzwischen 47-jährigen Bandgeschichte schon so einige Kapitel aufgeschlagen und in diesem Jahr kommt ein weiteres hinzu. In der jüngeren Vergangenheit, von 2019 bis 2022, standen AnNa R.(†) und Julia Neigel bei SILLY gemeinsam am Mikrofon. Ab dem Jahr 2023 wandte sich AnNa R. ihrem lange geplanten Solo Projekt „Königin“ zu.

Seitdem hat der ehemalige Frontmann von CITY, Toni Krahl, musikalisches Asyl bei Silly gefunden und stand gemeinsam mit Julia Neigel bei SILLY bis Anfang 2025 auf der Bühne. Nach der sehr erfolgreichen Elektroakustiktour 2024/ 2025 wird SILLY nun zusammen mit Julia Neigel weitertouren und Toni wird sich seinem neuen Soloprojekt widmen. Silly: „Wir wünschen unseren Freund Toni viel Spaß, gutes Gelingen, für dich lieber Toni, ist bei uns immer ein Zimmer frei.“

Unter dem Kennwort "Silly Thale" mitmachen und gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. LÃ¶sung/Kennwort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. StraÃŸe Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Geburtsdatum Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg



Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das obenstehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Kennwort, Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Veranstaltung SILLY mit Julia Neigel - elektroAKUSTIK - Open Air Tour 2026 - Samstag, 05.09.2026 | 20:00 Uhr - THALE / HARZ | Harzer Bergtheater Thale

Teilnahmeschluss ist der 20.03.2026 12:00 Uhr



Gewinnerermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt. Der Tag des Besuches der Messe ist anschließend frei wählbar (innerhalb des Messezeitraums).

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.



Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.



Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.