2 x 2 Karten für die Veranstaltung FARINELLI BaRockt VIVALDI - Polish Art Philharmonic & Maestro M. Maciaszczyk am Samstag, 02.05.2026 | 18:00 Uhr | Georg-Friedrich-Händel HALLE

Foto: Veranstalter

Der Tradition folgend, wird Maestro Michael Maciaszczyk und das Orchester Polish Art Philharmonic den Besuchern auch 2026 zwei hochkarätige Programmteile offerieren. Dabei möchten sie auch an einen Ausnahmekünstler des 18. Jh. erinnern und sein außergewöhnliches Lebenswerk würdigen.

Carlo Broschi – genannt FARINELLI – war ein italienischer Sänger und der bis heute wohl berühmteste aller Kastraten, das Pop-Idol des 18. Jh. Sein Stimmumfang soll von etwa drei bis dreieinhalb Oktaven gereicht haben und umfasste den Bereich von tiefen Tenor- bis zu hohen Sopranlagen, was sowohl Komponisten als auch Publikum begeisterte. So werden im ersten Teil Arien und Werke erklingen, die die Zuhörer in die barocke Musikgeschichte entführen, in die Zeit von Farinelli, Händel und Vivaldi.

Dabei brilliert Aleksandra Opała, eine Koloratur-Mezzosopranistin, mit ihrem virtuosen Können bei der Interpretation ausgewählter Arien. Mit den vier berühmtesten Violinkonzerten aus der Feder des italienischen Komponisten Antonio Vivaldi, „Die vier Jahreszeiten“, erleben die Besucher im zweiten Teil eine Symbiose aus grandiosem Zusammenspiel und einer künstlerischen Meisterleistung auf der Violine. Das Meisterwerk wurde 1725 komponiert und zählt zu den bekanntesten Stücken der europäischen Musikgeschichte.

Unter dem Kennwort "Farinelli" mitmachen und gewinnen:

