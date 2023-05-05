2 x 2 Karten für die Veranstaltung „EIN ABEND FÜR ROGER WHITTAKER - gesungen und moderiert von Wolf Junghannß“ am Sonntag, 26.04.2026 um 17:00 Uhr im Kulturhaus Weißenfels

Foto: Veranstalter

Ein Abend für Roger Whittaker mit Wolf Junghannß 26.04., 17 Uhr, Kulturhaus Weißenfels

Ein Weltstar lebt weiter – in seinen Liedern, in Erinnerungen und in den Herzen seiner Fans. Mit dem Programm „Ein Abend für Roger Whittaker“ laden wir Sie ein, noch einmal in die unvergessliche Musik und die besonderen Geschichten des großen Sängers einzutauchen.

Freuen Sie sich auf Klassiker wie „Albany“, „Ein bisschen Aroma“, „Wenn es dich noch gibt“ oder „Eloisa“ – live präsentiert von niemand Geringerem als Wolf Junghannß, einem engen Freund Whittakers, den der Star selbst einst „besser als sich selbst“ singen hörte. Die Ähnlichkeit von Stimme und Erscheinung ist verblüffend! Kein Wunder, dass Whittaker ihn voller Stolz „den deutschen Roger Whittaker“ nannte.

Doch dieser Abend ist mehr als nur ein Konzert: Es ist eine Reise durch Musik, Emotionen und Erinnerungen. Persönliche Anekdoten und exklusive Einblicke machen die Show zu einem Erlebnis, das Herz und Seele berührt. Zwei abwechslungsreiche Showblöcke voller Stimmung, Gefühl und Lebensfreude mit Whittakers Liedern, die die Bühne zum Leuchten bringen. Ein unvergesslicher Abend für alle, die seine Musik lieben – und für alle, die einfach eine schöne Zeit haben möchten.

Unter dem Kennwort "Roger Whittaker " mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg



Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das obenstehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Kennwort, Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Veranstaltung „EIN ABEND FÜR ROGER WHITTAKER - gesungen und moderiert von Wolf Junghannß“ am Sonntag, 26.04.2026 um 17:00 Uhr im Kulturhaus Weißenfels, Merseburger Str. 14, 06667 Weißenfels.

Teilnahmeschluss ist der 20.03.2026 12:00 Uhr



Gewinnerermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt. Der Tag des Besuches der Messe ist anschließend frei wählbar (innerhalb des Messezeitraums).

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.



Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.



Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.