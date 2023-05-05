2 x 2 Karten für die Veranstaltung Best of Classic - Das Wiener Neujahrskonzert Am Sonntag, 10.01.2027 | 16:00 Uhr - HALLE / SAALE | Georg-Friedrich-Händel HALLE.

Foto: Veranstalter

Wiener Neujahrskonzert „Best of Classic“ am 10. 01.2027, 16 Uhr, Händel-Halle in Halle

Walzerträume schweben durch die Händel-Halle und läuten schwungvoll das neue Jahr in Halle ein: Das Philharmonische Orchester Győr – eines der führenden Klangkörper Ungarns mit internationalem Renommee zum Wiener Neujahrskonzert „Best of Classic“ auf. Ganz in der Wiener Konzerttradition präsentiert das 46-köpfige Ensemble unter Leitung von Maestro Michael Waldemar Maciaszczyk ein festliches Programm im Dreivierteltakt mit Walzern, Polkas und beschwingenden Ohrwürmern.

Mit hörbarer Spielfreude und technischer Brillanz versteht es das Orchester, Leichtigkeit und Glanz miteinander zu verbinden. Genau diese Mischung prägt seit jeher auch die berühmten Wiener Neujahrskonzerte. Bekannte Melodien laden zum Träumen und Mitsummen ein.

Das Philharmonische Orchester Győr hat über die Jahre eine echte Erfolgsgeschichte geschrieben: Als eines der bedeutenden Kulturensembles Ungarns ist es auf den großen Bühnen Europas präsent und international gefragt. Besondere Anerkennung erfuhren die Musiker mit ihrem Maestro durch die Zusammenarbeit mit dem legendären Filmkomponisten Ennio Morricone sowie durch die Nominierung zum Residenzorchester der ungarischen Gala des von Plácido Domingo gegründeten Operalia-Wettbewerbs.

Mit dem Neujahrskonzert „Best of Classic“ knüpfen die Veranstalter in der Händel-Halle an eine große Tradition an: Seit Ende der 1930er-Jahre wird der Jahresauftakt in Wien und weit darüber hinaus mit festlicher Musik gefeiert. Auch in Halle hat sich dieser Brauch seit einigen Jahren etabliert und geleitet das hiesige Publikum ins neue Jahr.

Karten für das Wiener Neujahrskonzert „Best of Classic“ gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Kinder bis zehn Jahre zahlen in Begleitung eines Erwachsenen nur fünf Euro, Schüler bis 16 Jahre erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Bestplatzbuchungen sind möglich unter: [email protected].

Unter dem Kennwort "Wiener Neujahrskonzert" mitmachen und gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. LÃ¶sung/Kennwort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. StraÃŸe Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Geburtsdatum Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg



Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das obenstehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Kennwort, Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Veranstaltung Best of Classic - Das Wiener Neujahrskonzert

Am Sonntag, 10.01.2027 | 16:00 Uhr - HALLE / SAALE | Georg-Friedrich-Händel HALLE.

Teilnahmeschluss ist der 20.03.2026 12:00 Uhr



Gewinnerermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt. Der Tag des Besuches der Messe ist anschließend frei wählbar (innerhalb des Messezeitraums).

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.



Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.



Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.