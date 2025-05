2 x 2 Karten für die Veranstaltung „A Tribute to ABBA - Unforgettable Konzert am Sonntag, 27.07.2025 | 15:00 Uhr Rosenarena Sangerhausen

Eine unvergessliche Show erwartet die Besucher bei

„Abba – Unforgettable“, die sie in ihre Kindheit und Jugend zurück katapultiert und mit ihrer einzigartigen Stimmung ein unvergessliches Erlebnis bereiten wird. Bei Welthits wie

„Dancing Queen“, „S.O.S“ oder „Super Trooper“ ist mitsingen und mittanzen nicht nur erlaubt, sondern erwünscht.

Abba Unforgettable Foto Veranstalter

„Abba – Unforgettable“ nimmt die Konzertbesucher mit auf eine Zeitreise und garantiert Partystimmung pur bei Hits wie „Mamma Mia“ oder „Lay all your Love on Me“, aber auch gefühlvolle Momente und Gänsehaut bei Songs wie „I Have a Dream“ oder „Fernando“.

Man füllt sich in eine schillernde Welt voller Glitzer, Disco- und Partyfeeling entführt, mit professionellen Künstlern, die mit ihrem Auftritt den vier Schweden alle Ehre machen und eine einzigartige Show aufs Parkett bringen, eine Zeitreise zurück in die 70er!

Unter dem Kennwort "Abba" mitmachen und gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen
Lösung/Kennwort
Anrede Herr Frau
Vorname
Nachname
Straße
Hausnummer
Hausnummernzusatz
PLZ
Ort
E-Mail
Teilnahmebedingungen
Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen.
Datenschutz
Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen.
Absenden
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.



Teilnahmeberechtigung:

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten:

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das oben stehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Kennwort, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Teilnahmeschluss ist der 20.06.2025



Gewinnerermittlung:

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung:

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.

Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner:

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.