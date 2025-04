Den 17. Mai 2025 sollte man sich in seinem Kalender „dick“ eintragen, denn es wird das deutsche Sportereignis im Spätfrühling: die Magdeburg Box-Promotion SES Boxing feiert im Mai 2025 sein 25-jähriges Jubiläum und kann mit einer SES-Box-Gala auf der Magdeburger Seebühne im Elbauenpark dann auf über 180 Box-Veranstaltungen im In- und Ausland zurückblicken!

Mit der großen Jubiläums-Box-Gala am Samstag, den 17. Mai wird der Magdeburger Box-Stall seine großen Erfolge, seine ambitionierte und weltweit anerkannte Positionierung sowie die Vorreiterstellung im deutschen Box-Sport demonstrieren. Neben hochkarätigen Profiboxkämpfen sind im Umfeld dieser Veranstaltung auch weitere Veranstaltung aus der Welt des Boxens in der Vorbereitung.

Foto: Veranstalter

SES-Promoter Ulf Steinforth: „Das Jahr 2025 wird für SES Boxing ein denkwürdiges und wichtiges Jahr. Wir feiern unser 25-jähriges Bestehen, sind in der weltweiten Box-Szene damit schon so etwas wie ein „Urgestein“ und können dann am 17. Mai mit dieser SES-Jubiläums-Box-Gala auf über 180 erfolgreiche Veranstaltungen zurückblicken – dieses konnten nur sehr wenige Box-Ställe in der weltweiten Box-Historie oder gar in Deutschland bisher erreichen. Die Seebühne in Magdeburg wird dieser Jubiläumsveranstaltung einem sehr würdigen Rahmen geben, denn es ist die ganz besondere Open-Air-Institution in Magdeburg, hat eine einzigartige Atmosphäre und war in den vergangenen Jahren für uns immer schon eine Box-Veranstaltungsstätte mit denkwürdigen Kämpfen!“

Das Box-Programm für dieses besondere Event wird wie immer sportlich hochwertig. Es werden neben hochkarätigen Titelkämpfen mit den SES-Boxern u.a. auch die jungen ambitionierten Boxer aus dem „Team Deutschland“ – das Nachwuchsprojekt von SES Boxing – für Profikämpfe im Ring auf der Seebühne eingeplant. Weitere Informationen erfolgen in Kürze!

Der MDR wird diese SES-Box-Gala am 17. Mai im Programm „SPORT im Osten – Boxen live“ von der Seebühne in Magdeburg übertragen.

Eintrittskarten für die große „SES-Jubiläums-Box-Gala“ am 17. Mai 2025 sind schon bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.eventim.de sowie unter der SES-Ticket-Hotline 0391/7273720 erhältlich.

