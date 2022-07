Das Universum gerät spektakulär aus den Fugen: In „ DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS “ sprengen die Marvel Studios die Grenzen des MCU und laden das Publikum auf eine atemberaubende Reise durch das Multiversum ein, die alles bisher Dagewesene auf den Kopf stellen wird.

Dr. Strange, der mächtigste Magier des Kosmos, muss gemeinsam mit seinem Freund Wong und Wanda Maximoff, aka Scarlet Witch, einem mysteriösen neuen Widersacher entgegentreten, um das Ende aller Dimensionen zu verhindern. Machen Sie sich bereit für ein Marvel Abenteuer jenseits aller Vorstellungskraft.

Nach dem actiongeladenen ersten Teil „Doctor Strange“, kehrt nun endlich einer der beliebtesten Marvel-Helden in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ zurück! Mit beeindruckenden Bildern und faszinierenden Charakteren wird das vielschichtige Universum rund um den ehemaligen Neurochirurgen eindrucksvoll und fesselnd weitererzählt. Diesmal schließt sich Doctor Strange mit einem mysteriösen Mädchen, das ihm im Traum begegnet, zusammen, um das faszinierende Multiversum zu retten. Regisseur Sam Rami („Die fantastische Welt von Oz“, „Spider-Man“) fesselt nicht nur mit jeder Menge Einfallsreichtum und grandioser Action, sondern auch mit einem beeindruckenden Cast: Angeführt vom zweifach Oscar®-nominierten Benedict Cumberbatch („The Imitation Game: Ein streng geheimes Leben“) als Doctor Strange treten daneben die beliebte Elizabeth Olsen („Godzilla“) als Wanda Maximoff / The Scarlet Witch sowie der bereits aus dem ersten Teil bekannte Benedict Wong („Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“) in seiner Rolle als kluger Freund Wong auf. In weiteren Rollen spielen Newcomerin Xochitl Gomez als America Chavez und die Oscar®-nominierte Rachel McAdams („Spotlight“) als Dr. Christine Palmer.

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness” erscheint am 28. Juli 2022 auf DVD, Blu-ray und 4K UHD Blu-ray. Die 4K UHD wird im limitierten Steelbook erscheinen. Alle Blu-ray-Versionen liefern nie zuvor gesehenes Bonusmaterial. Vorbestellungen sind ab heute möglich. Als Download ist das actiongeladene Fantasyabenteuer ab 06. Juli 2022 auf allen gängigen Plattformen zum digitalen Kauf erhältlich. Ebenfalls ab dem 28. Juli 2022 sind die beiden Filme „Doctor Strange“ und „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ als „2-Movie Collection“ erhältlich. Die Sammelbox wird auf DVD sowie Blu-ray erscheinen. Die 2-Movie Collection wird ebenfalls als Download verfügbar sein.

Filmkritik vom Instagramkanal @kinofutter

Los, hauen wir heute gleich noch einen raus. Jetzt wird es im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich "strange" in DR. STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS.



Nachdem Strange erste Erfahrungen mit dem Multiversum in SPIDER-MAN: NO WAY HOME gemacht hat, kommt es zu einer folgenschweren Begegnung mit einem jungen Mädchen, die zwischen den Universen hin & her reisen kann. Doch auch jemand anderes hat es auf ihre Kraft abgesehen.



Wer jetzt vermutet, dass die Story nahtlos an den letzten Spider-Man anschließt irrt gewaltig. Die Ereignisse dort spielen für diesen neuen Marvel Blockbuster nämlich überhaupt keine Rolle. Ihr werdet ebenso ernüchtert sein, wenn ihr dachtet, dass sich zig Cameo Auftritte aneinanderreihen. Vorabberichte, die von 52 Cameos sprachen sind völliger Quatsch. Es gibt zwar ein paar Überraschungen, aber diese haben bei weitem nicht so eine Wirkung wie in NO WAY HOME.



Und noch eine Sache ist wichtig zu wissen: Schaut euch unbedingt vorher die Serie WandaVision an, wenn ihr die Charakterentwicklung von Wanda bzw. Scarlet Witch besser verstehen wollt. Mich nervt es ehrlich gesagt, dass man mittlerweile auch die Serien auf Disney+ schauen muss um jedes Detail zu verstehen.



Aber genug gemeckert: Ich hatte meinen Spaß mit dem neuen DR. STRANGE. Wir bekommen hier wieder ein typisches Marvel Effektgewitter & grandiose Performances von Benedict Cumberbatch & Elizabeth Olsen. Der Rest ist alles andere als typisch für einen Marvel Film. Das hier dürfte der kurioseste Film im ganzen MCU sein. Manchmal fragte ich mich echt was da gerade ab geht, so drüber war das alles - vor allem im Finale. Da darf Regie Legende Sam Raimi nämlich richtig aufdrehen inkl. zahlreicher Verweise auf seine EVIL DEAD Reihe. Es ist echt erfrischend, dass die Handschrift eines Regisseurs so spürbar ist.

Leider zieht sich der Mittelteil ganz schön in die Länge, weil dort wieder ein unnötiger Nebenplot aufgemacht wird.



Nicht der beste Marvel Film, aber definitiv mal erfrischend anders & verrückt.



Rating: 7/10

