1. Verantwortlicher

Verantwortlich für die Durchführung des Wettbewerbs „VereinsLIVE – Wir streamen Euer Event!“ und die damit verbundene Verarbeitung personenbezogener Daten ist:

Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH

Bahnhofstr. 17

39104 Magdeburg

Telefon: 0391/59 99-0

E-Mail: [email protected]

Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich auch an unsere/n Datenschutzbeauftragte/n wenden:

Rechtsanwalt Markus Selent

Schwanebecker Chaussee 5

13125 Berlin

Telefon: (+49 30) 60 93 35 55

Telefax: (+4930) 60 93 35 58

E-Mail: [email protected]

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen des Vereinswettbewerbs. Die Zwecke sind:

Durchführung und Organisation des Wettbewerbs (Bewerbung, Auswahlverfahren, Voting, Kommunikation mit Teilnehmenden) Veröffentlichung von Inhalten im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung (Print, Online, Social Media) Sicherstellung eines fairen Votings (Verhinderung von Mehrfachabstimmungen)

Rechtsgrundlagen:

Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung im Rahmen der Teilnahmebedingungen) Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse an Durchführung des Wettbewerbs und redaktioneller Berichterstattung) Art. 85 DSGVO i. V. m. § 10 a Landespressegesetzen Sachsen-Anhalt

(Ausnahmen für journalistisch-redaktionelle Tätigkeiten)

3. Erhobene Daten

Im Bewerbungsformular werden folgende Daten erhoben:

Name der Veranstaltung, Datum, Uhrzeit Vereinsname Sportart Begründung/Statement (freiwillig) Ansprechpartner E-Mail-Adresse Telefonnummer

Im Voting werden zur Sicherstellung der Fairness zusätzlich erfasst:

IP-Adresse ggf. E-Mail-Adresse

4. Weitergabe der Daten

Innerhalb des Unternehmens erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Durchführung der Aktion „VereinsLIVE – Wir streamen Euer Event!“ benötigen, die Lokalredaktionen, soweit zur Durchführung erforderlich. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter und sonstige Dienstleister können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien IT-Dienstleistungen (wie Hosting oder Voting-Systeme), soziale Medien sowie Druckdienstleistungen.

5. Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung

Beiträge über teilnehmende Vereine (einschließlich Name, Sportart, Fotos, Videos, Vereinsbeschreibung) können in den 35 Lokalausgaben, auf den Sportseiten, auf den Webseiten und in den Social-Media-Kanälen der verantwortlichen Stelle erscheinen.

Diese Veröffentlichungen erfolgen im Rahmen journalistisch-redaktioneller Tätigkeiten.

Für diese Datenverarbeitung gilt ein besonderer Schutz nach Art. 85 DSGVO i. V. m. § 10 a Landespressegesetz Sachsen-Anhalt. Das bedeutet, dass bestimmte Betroffenenrechte (z. B. Löschung, Widerspruch) insoweit eingeschränkt sein können, wenn und soweit dies zur Wahrung der Presse- und Meinungsfreiheit erforderlich ist.

6. Löschung der Daten

Personenbezogene Daten der Bewerbung werden nach Abschluss der Aktion bzw. nach dem Ausscheiden des Vereins gelöscht.

Daten, die im Rahmen des Votings zur Missbrauchskontrolle erhoben werden (IP-Adresse, E-Mail), werden nach Abschluss der Abstimmungsphase gelöscht.

Inhalte, die im Rahmen redaktioneller Berichterstattung veröffentlicht wurden, bleiben grundsätzlich dauerhaft in den Publikationen erhalten.

Stimmen Sie keiner dauerhaften Veröffentlichung zu, nehmen Sie bitte nicht an diesem Wettbewerb teil.

7. Betroffenenrechte

Teilnehmende haben – soweit keine Einschränkungen nach Art. 85 DSGVO i. V. m. Landespressegesetzen bestehen – folgende Rechte:

Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO) Löschung (Art. 17 DSGVO) Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) Widerspruch (Art. 21 DSGVO) Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) Widerruf einer erteilten Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)

Daneben besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.

8. Fragen zum Datenschutz

Bei Fragen oder zur Geltendmachung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an den unter Ziffer 1 genannten Verantwortlichen bzw. Datenschutzbeauftragten.