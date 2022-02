DVD-Verlosung: Tides

Zwei Generationen später soll ein Programm feststellen, ob Leben auf der Erde wieder möglich ist: Mission Ulysses II soll Gewissheit bringen. Die Raumkapsel gerät beim Eintritt in die Erdatmosphäre außer Kontrolle. Die Astronautin Blake (NORA ARNEZEDER) überlebt die Landung als Einzige – doch sie muss feststellen, dass sie auf der Erde nicht alleine ist. Ein Überlebenskampf beginnt, und Blake muss Entscheidungen treffen, die das Schicksal der ganzen Menschheit bestimmen werden.

FBW-Prädikat „besonders wertvoll“: Das ausstrahlungsstarke Schauspiel und das herausragende Production Design werden ergänzt von einer dynamisch beweglichen Kameraführung, die der Verunsicherung der Heldin in einer ihr fremden Umgebung formal bestens gerecht wird. Tim Fehlbaum ist nach HELL ein weiteres rares Stück deutschen Genrekinos gelungen. Auszeichnungen: 4x DEUTSCHER FILMPREIS 2021 für Beste Filmmusik, Bestes Szenenbild, Beste visuelle Effekte, Bestes Maskenbild, BAYERISCHER FILMPREIS 2021 für Beste Regie und Beste Kamera, FANCINE Fantastic Filmfestival Málaga 2021 Best Feature Film und Best Special Effects, NEUCHÂTEL Int. Fantastic Film Festival 2021 RTS Audience Award und Best Production Design Den Film gibts ab 17. Februar im Handel. Wir verlosen 4 DVDs und 2 LED Ledlenser Taschenlampen inkl. Powerbank.

Ledlenser Taschenlampe inkl. Powerbank

Los geht´s: Senden Sie uns das Kennwort "Tides“ und Ihre Kontaktdaten über das Gewinnspielformular. Einsendeschluss ist der 17.05.2022.

Keine Lust, zu warten? Unter diesem Link* können Sie die DVD ohne Aufpreis direkt kaufen.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links fallen für Sie keine zusätzlichen Kosten an.