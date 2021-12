Wir verlosen zum Heimkino Start von „ Dinner For Two“ 2 DVD´s zum Film. Jetzt mitmachen.

"Dinner for Two"

Maggie und Carsten sind ein unzertrennliches Paar - privat wie beruflich schwingen die ambitionierte Restaurant-Managerin und der anspruchsvolle Gourmet-Koch in perfekter Harmonie. Ein gemeinsames Ziel treibt sie an: Der erste Michelin-Stern für ihr Restaurant! Doch je näher sie dem Erfolg kommen, umso klarer wird, was auf dem Spiel steht, wenn kulinarische Perfektion zum höchsten Anspruch wird.

Ein zutiefst sinnliches und vielschichtiges Filmerlebnis aus der Welt der Sterneküche über die hohe Kunst der Verführung. GAME OF THRONES-Star Nikolaj Coster-Waldau und Katrine Greis-Rosenthal (KURSK) begeistern als Paar, dessen große Liebe von Leidenschaft beseelt ist und von Obsession auf eine harte Prüfung gestellt wird.