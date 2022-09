Das große Schulstart-Jahrgangsalbum und Kreativ-Mitmachbuch



Das Erinnerungsalbum zur Einschulung mit Gedichten, Rätseln, einem lustigen Tier-ABC, vielen bunten Bildern, Platz für Fotos und zum Selbstgestalten - Die Buntstifte sind angespitzt, der Schulranzen ist gepackt, und dann heißt es endlich: »Hurra, ich bin ein Schulkind!«

Der erste Schultag ist für unsere ABC-Schützen ein aufregender Tag! »Hurra, ich bin ein Schulkind! 2022« ist das beliebte Album, in dem all die tollen Erinnerungen an den Tag der Einschulung und die ersten Erlebnisse in der Schule festgehalten werden. Gemeinsam mit den Eltern kann das Schulkind sein Album ganz persönlich gestalten: Was gehört in meinen Ranzen? Wie sieht meine Schule aus? Welche Buchstaben und Zahlen kenne ich schon? Platz ist auf den bunten Seiten auch für die besten Wünsche zur Einschulung. Schließlich wollen Mama und Papa, Oma und Opa viele Grüße und gute Ratschläge für den Schulstart hinterlassen.

Bunte Stifte werden gebraucht, wenn es darum geht, selbst kreativ zu werden und in Bildern zu beschreiben, was in die Federmappe gehört und was für schöne Dinge in der Schultüte drin sind. Wenn sich die erste Aufregung dann gelegt hat, werden die schönsten und lustigsten Fotos von der Einschulungsfeier und den neuen Klassenkameraden in das Erinnerungsalbum geklebt.

All das ist bunt umrahmt von fröhlichen Gedichten und lustigen Bildern. »Hurra, ich bin ein Schulkind« ist das Kreativ- und Mitmach-Geschenk für alle Schulstarter.

Katharina Knebel (Illustr.)

Hurra, ich bin ein Schulkind! 2022

Mein Album zum Schulanfang

48 Seiten, 22,3 x 20,8 cm, gebunden, durchgängig vierfarbig,

für Kinder zur Einschulung, erscheint am 17. Juni 2022

Buch 12,– €

ISBN 978-3-359-03029-4

