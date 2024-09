Halle/MZ. - Als ich einem befreundeten Fußballfan vom Plan erzählte, einen Podcast über den Halleschen Fußballclub zu starten, war er – vorsichtig formuliert – irritiert: „Ein Podcast, über den HFC, gerade jetzt, sind die nicht abgestiegen“, so seine erste, skeptische Reaktion.

Klar, der HFC hat eine – ebenso vorsichtig formuliert – schwierige Saison hinter sich. Auf zwölf Jahren Dritte Liga folgte der bittere Abstieg in die Regionalliga. Nur auf den ersten Blick nicht der beste Zeitpunkt, den Rot-Weißen einen Podcast zu widmen. Doch es gibt im Fußball wie in anderen Sportarten eine besondere Beziehung zwischen Verein und Anhängern. Ein Band, das, einmal geknüpft, sich so leicht nicht lockert. Auch durch einen Abstieg nicht. Oder kürzer ausgedrückt: „Chemie kennt keine Liga“.

So lautet deswegen auch der Titel unseres Podcasts. Alle zwei Wochen spreche ich darin mit einem unserer MZ-Sportreporter – Fabian Wölfling, Tobias Große oder Christopher Kitsche – über alles, was den HFC bewegt.