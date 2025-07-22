Aktuelle Nachrichten Heute in Halle: Das ist der Podcast mit den Schlagzeilen von Sonntag, 4. Januar
Schon gehört? Unsere aktuellen News aus Halle und der Region gibt’s jetzt auch als Podcast. Wer immer informiert bleiben will, hört ihn hier jeden Tag neu.
Halle (Saale)/MZ. - Mit unserem neuen Podcast „Heute in Halle“ liefern wir Ihnen täglich – von Montag bis Sonntag – die wichtigsten Infos des Tages direkt aufs Ohr: kompakt, verständlich und auf den Punkt gebracht.
Egal ob auf dem Heimweg, im Auto, beim Kochen oder beim Spaziergang am Abend – unser Podcast begleitet Sie mit allem, was in Halle und der Umgebung passiert ist.
Hier fassen wir für Sie die News des Tages zusammen – von unseren Reporterinnen und Reportern recherchiert und anschließend von einer KI zusammengestellt.
In nur etwa fünf Minuten sind Sie bestens informiert: Was war, was ist, und was morgen wichtig wird.
🎧 Jetzt reinhören – täglich auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich hier auf unserem Portal.