Eine Frau soll drei Zwölfjährige rassistisch beleidigt haben. Als die Kinder fliehen, folgt sie einem Mädchen aus der Gruppe und greift es an. Nun ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz.

Zwölfjährige bei rassistischem Angriff in Berlin verletzt

Eine Frau soll ein zwölfjähriges Mädchen in Berlin-Lichtenberg rassistisch beleidigt und angegriffen haben. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll die bislang unbekannte Täterin drei Zwölfjährige zunächst auf einem Gehweg rassistisch beleidigt haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge seien die Kinder nach dem Vorfall am Donnerstag weggerannt, hieß es weiter. Die Frau soll demnach einem Mädchen aus der Gruppe bis in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses gefolgt sein und es dort an den Armen gepackt haben.

Sie habe es „derart geschüttelt“, dass es mit dem Hinterkopf mehrmals gegen die Wand gestoßen sei und sich verletzt habe, teilte die Polizei mit. Erst als ein Unbekannter eingeschritten sei, habe die Frau aufgehört und sei geflüchtet. Rettungskräfte hätten sich um das Mädchen vor Ort gekümmert.