Eberswalde - Zwölf Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Oberleitungsbus in Eberswalde (Landkreis Barnim) verletzt worden. Drei davon erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach waren Polizisten und Rettungskräfte am Vormittag mit einem Großaufgebot am Unfallort. Die drei Schwerverletzten im Alter von 27, 56 und 61 Jahren sowie einige der Leichtverletzten kamen in Krankenhäuser. Andere verletzte Insassen begaben sich selbstständig zu einem Arzt.

Insgesamt lag das Alter der Verletzten zwischen 14 und 61 Jahren. Ob sich unter den Verletzten auch der Fahrer des Autos befindet, ist nach Angaben eines Sprechers nicht bekannt.

Die Polizei sperrte den Bereich für rund eineinhalb Stunden vollständig ab. Die Höhe des Sachschadens wird bislang auf rund 15.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.