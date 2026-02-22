Ein Bus stößt mit einem Auto zusammen und landet an einem Baum. Es gibt mehrere Verletzte. Ein Mensch wird mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

Berlin - Bei einem Busunfall sind in Berlin nach Feuerwehrangaben zwölf Menschen verletzt worden. Ein 46 Jahre alter Autofahrer erlitt bei dem Zusammenstoß im Stadtteil Gatow lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die anderen Betroffenen seien leicht verletzt und würden in umliegende Kliniken gebracht. Es handele sich um den 26 Jahre alten Busfahrer und zehn Fahrgäste.

Nach ersten Angaben der Polizei prallte der Bus gegen 13.30 Uhr mit dem Auto des 46-Jährigen zusammen und stieß dann gegen einen Baum. Zunächst hieß es von der Polizei, der Bus sei gegen mehrere Fahrzeuge geprallt. Der lebensbedrohlich verletzte Autofahrer wurde von Feuerwehrleuten aus seinem Wagen befreit, das nach dem Zusammenstoß am Straßenrand stand.

Das Fahrzeug war laut Polizei nach ersten Erkenntnissen leicht von seiner Fahrbahn abgekommen. Was die Hintergründe für den Unfall sind, war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit mehr als 50 Kräften vor Ort bei dem Unfall im Süden des Bezirks Spandau, wie es hieß.