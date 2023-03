Zwickaus Handballerinnen verlieren in Leverkusen

Leverkusen - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben die Überraschung bei Bayer Leverkusen trotz guter erster Halbzeit verpasst. Das Team von Trainer Norman Rentsch unterlag am Donnerstagabend in der Bundesliga beim Werksteam mit 28:33 (13:14). Beste Werferinnen beim BSV waren Ema Hrvatin (9/1) und Hannele Nilsson (5/3). Zwickau bleibt mit 12:26 Zählern auf Rang elf der Tabelle.

Die Sächsinnen erwischten einen tollen Start, lagen nach einer Viertelstunde mit 10:6 in Führung und hielten die Partie völlig offen. Dann verspielte der BSV leichtfertig den Vorsprung. Bayer drehte in acht Minuten das Spiel mit einem 4:0-Lauf zum 12:11 (27.). Nach dem Wechsel legte Leverkusen eine Drei-Tore-Führung vor (17:14/34.). Zwickau schaffte 13 Minuten vor Schluss den 24:24-Ausgleich. Doch Bayer zog umgehend mit drei Toren Vorsprung weg, baute in der Schlussphase den Vorsprung weiter aus und fuhr den Heimsieg ein.