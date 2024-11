Zwickau - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch behielten am Samstag im Bundesligaspiel in der heimischen Stadthalle Zwickau gegen TuS Metzingen mit 28:22 (14:12) die Oberhand. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Arwen Gorb (6), Blanka Kajdon (6/3), Kaho Nakayama (5) und Laura Szabo (5/3). Für Metzingen erzielten Jana Scheib (6) und Nele Franz (6/3) die meisten Tore.

Die Zwickauerinnen erwischten einen sehr guten Start in die Partie und führten nach zehn Minuten mit 4:1. Neun Minuten später hatten die Gäste jedoch den 6:6-Ausgleich geschafft. Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach der 19:16-Führung (41.) gerieten die Gäste mit 20:21 (45.) in Rückstand. In der Schlussviertelstunde ließen die Zwickauerinnen dank ihrer überragenden Abwehr mit Torfrau Barbara Gyori nur noch einen Gegentreffer zu und sorgten mit einem 8:1-Lauf für die Entscheidung in dieser Begegnung.