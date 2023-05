Neckarsulm - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau sind in akute Abstiegsnot geraten. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren am Samstag das Kellerduell der Bundesliga bei der Sportunion Neckarsulm mit 25:28 (9:14). Dadurch rutschte das Team aus Sachsen in der Tabelle hinter die Sportunion auf den Relegationsplatz ab. Am letzten Spieltag benötigt Zwickau die Schützenhilfe vom SV Union Halle-Neustadt, die daheim gegen Neckarsulm antreten, und muss außerdem das Heimspiel gegen den schon feststehenden Absteiger VfL Waiblingen gewinnen.

Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatte Daphne Gautschi mit sieben Treffern. Für den BSV erzielte Ema Hrvatin (9/4) die meisten Tore.

Bis zum 7:6 (18.) blieben die Gäste auf Tuchfühlung. Dann setzte sich Neckarsulm bis zur 29. Minute vorentscheidend auf 14:8 ab und verteidigte den Vorsprung bis zur 43. Minute (21:15). Die Zwickauerinnen kämpften verbissen um den Anschluss, konnten aber den Rückstand nur auf höchstens zwei Treffer (20:22, 48.) verkürzen.