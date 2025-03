Das Team aus Sachsen gibt in Bensheim die Partie frühzeitig aus der Hand und wartet nun schon seit mehr als sechs Wochen auf ein Erfolgserlebnis.

Bensheim - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau sind im fünften Spiel in Folge ohne Sieg geblieben. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren beim Tabellensechsten HSG Bensheim/Auerbach deutlich mit 29:36 (13:20). Der letzte Erfolg gelang dem Team aus Sachsen am 29. Januar beim 27:26 daheim gegen Schlusslicht Bayer Leverkusen.

Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Jule Polsz, Lucie-Marie Kretzschmar (je 7), Nina Engel (5) und Kim Irion (5/3). Für Zwickau erzielten Deborah Kpodar und Arwen Gorb (je 6) die meisten Tore.

Der Außenseiter konnte die Partie nur in der Anfangsphase ausgeglichen gestalten. Dann übernahm die HSG die Initiative und auf 23:15 (34.) davon. Den Zwickauerinnen fehlte in dieser Phase die Durchschlagskraft im Angriff. Außerdem leisteten sich die Gäste zu viele Ballverluste und Fehlwürfe, um die Gastgeberinnen noch einmal ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.