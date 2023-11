Zweite Runde bei Oberbürgermeister-Wahl in Pirna nötig

Der für die Oberbürgermeisterwahl von der AfD aufgestellte Kandidat Tim Lochner steht vor einem Gasthaus in der Altstadt von Pirna.

Pirna - Die Wahl des nächsten Oberbürgermeisters von Pirna muss in einer zweiten Runde entschieden werden. Im ersten Wahlgang am Sonntag erhielt der von der AfD aufgestellte Kandidat Tim Lochner die meisten Stimmen, verpasste die erforderliche absolute Mehrheit mit 32,9 Prozent aber deutlich, wie die Stadt am Abend auf ihrer Internetseite bekanntgab. Lochner ist zwar stellvertretender Vorsitzender der AfD-Stadtratsfraktion, aber kein Parteimitglied.

Auf den weiteren Plätzen folgten Ralf Thiele (Freie Wähler/23,2 Prozent), Kathrin Dollinger-Knuth (CDU/20,2 Prozent), André Liebscher (Einzelkandidat/ 13,7 Prozent) und Ralf Wätzig (SPD/9,9 Prozent). Der amtierende Oberbürgermeister, Klaus-Peter Hanke (parteilos), war nicht mehr zur Wahl angetreten.

Nach diesem Ergebnis ist am 17. Dezember ein zweiter Wahlgang nötig. Dazu können alle Bewerber erneut antreten. Dann reicht allerdings die einfache Stimmenmehrheit. Die Wahlbeteiligung lag bei 50 Prozent, bei der vorherigen OB-Wahl waren es 45 Prozent.